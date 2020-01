Wiedźmin wraca do domu

Na autorskich spotkaniach w latach 90., kiedy Sapkowski był już gwiazdą w Polsce, ale nikt jeszcze nie wiedział, dokąd zmierza saga o wiedźminie, autor „Krwi elfów” opowiadał, jak bardzo denerwują go niektóre krytyki. Na przykład zdania typu: „No, ale Tolkien to to nie jest!”. „To nie jest Tolkien, bo to nigdy nie miał być Tolkien!” – grzmiał Sapkowski znany – oprócz z talentu – z braku cierpliwości, zamieniającego się często w arogancję