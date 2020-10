Lista ofiar

Ta pierwsza lista zawiera przede filmy, które już zostały pogrążone przez pandemię i lockdown. Do kin nie weszły (lub weszły w ograniczonym zakresie), stając się od razu dodatkiem do menu platform streamingowych. Niektóre zdążyłem omawiać na łamach "Do Rzeczy". Wojenna "Misja Greyhound" z Tomem Hanksem trafiła do Apple TV+, "Artemis Fowl" do HBO, komedia kryminalna "Gołąbeczki" wprost do Netflixa. Disnejowski "Mulan" z dużym opóźnieniem wszedł do kin, ale Polska była jednym z niewielu krajów, w których tak się stało. Na najważniejszych rynkach od razu zaproponowano ten remake użytkownikom VOD za dodatkową (słoną) opłatą.