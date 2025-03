Amerykańska pomoc wróciła na Ukrainę. Kijów potwierdza

"Mam potwierdzenie, że pomoc w zakresie bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych została wznowiona. Porozumienia zaczynają być wdrażane. Walka trwa!" – napisał Plisa na Facebooku.

W zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump najpierw wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, a następnie pozbawił ją dostępu do danych wywiadowczych USA, co uniemożliwia precyzyjnej artylerii, takiej jak HIMARS, namierzanie rosyjskich celów, a także utrudnia działanie systemów obrony powietrznej.

Ukraina zgodziła się na rozejm, pomoc USA wznowiona

We wtorek w Dżuddzie (Arabia Saudyjska) odbyło się dziewięciogodzinne spotkanie delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W rezultacie Kijów zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni z możliwością przedłużenia, a Waszyngton wznowił pomoc wojskową i wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że być może jeszcze we wtorek lub w środę dojdzie do rozmów z Rosjanami na temat zawieszenia broni i wyraził nadzieję, że Moskwa przyjmie propozycję 30-dniowego rozejmu. Przyznał też, że "absolutnie" może zaprosić prezydenta Ukrainy ponownie do Białego Domu.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina akceptuje propozycję rozejmu, uważa ją za pozytywną i jest gotowa podjąć taki krok, a USA muszą przekonać do tego Rosję. – Oznacza to, że my się zgadzamy, a jeśli Rosjanie się zgodzą, to zawieszenie broni zadziała w tej samej chwili – podkreślił.

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, który uczestniczył w negocjacjach, przekazał, że ukraińscy i amerykańscy eksperci w przyszłym tygodniu zaczną omawiać szczegóły techniczne porozumienia o 30-dniowym zawieszeniu broni w powietrzu, na wodzie i na całej linii frontu.

Rubio: Teraz piłka jest po stronie Rosji

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że teraz "piłka jest po stronie Rosji" i wyraził nadzieję, że Moskwa zgodzi się na rozejm. – Mamy nadzieję, że Rosjanie odpowiedzą "tak", abyśmy mogli przejść do drugiej fazy, czyli prawdziwych negocjacji – dodał.

Rosja rozpoczęła szeroko zakrojoną inwazję na Ukrainę trzy lata temu i kontroluje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym Krym, który zaanektowała w 2014 r.

