Polak został nominowany do Oscara

Dariusz Wolski mieszka i pracuje w Los Angeles. To ceniony operator, który pracował przy takich superprodukcjach jak filmowa saga "Piraci z Karaibów".

"Nowiny ze świata" – film z Tomem Hanksem

W poniedziałek Wolski otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia za "Nowiny ze świata" – film w reżyserii Paula Greengrassa. "To nietypowy western, w którym Tom Hanks po raz kolejny pokazuje, jakie role wychodzą mu najlepiej – role porządnych ludzi" – pisał o "Nowinach ze świata" Piotr Gociek na łamach "Do Rzeczy" pod koniec lutego.

Film jest dostępny na platformie Netflix. Opowiada o tym, jak wędrujący od miasta do miasta i dzielący się z ludźmi nowinami weteran wojny secesyjnej rusza w niebezpieczną podróż przez Teksas, by doprowadzić sierotę do nowego domu.

Dariusz Wolski ma 64 lata. W 1990 roku otrzymał nominację do MTV Video Music Award za zdjęcia do teledysku "Janie's Got a Gun" grupy Aerosmith. Pięć lat później był nominowany do nagrody ASC Award, przyznawanej przez American Society of Cinematographers za zdjęcia do filmu "Karmazynowy przypływ". Kolejną nominację przyznano mu w 2001 roku za teledysk do piosenki "Stan" Eminema.

Gala Oscarów przełożona z powodu pandemii

Oscary to najbardziej prestiżowa nagroda filmowa na świecie, przyznawana przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Oscary są przyznawane w 24 kategoriach. W każdej z nich ogłasza się od dwóch do pięciu nominacji, oprócz kategorii "Najlepszy film", w której od 2009 roku nominuje się dziesięć produkcji.

93. gala wręczenia Oscarów została przeniesiona z 28 lutego na 25 kwietnia 2021 roku. Powodem jest pandemia koronawirusa.

