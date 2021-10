Konkurs Chopinowski dobiegł końca. Poznaliśmy zwycięzcę i laureatów

Zwycięzca Konkursu, oprócz złotego medalu, otrzymał nagrodę finansową w wysokości 40 tys. euro.

Konkurs Chopinowski – triumfator z Kanady

Zwycięzcą XVIII Konkursu Chopinowskiego został Bruce (Xiaoyu) Liu reprezentujący Kanadę. Druga nagroda ex aequo powędrowała do przedstawiciela Włoch i Słowenii Alexandra Gadjieva oraz Kyohei Sority z Japonii, a trzecia do Hiszpana Martina Garcii Garcii.

Zdobywca głównej nagrody jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Montrealu. W Konkursie wzięło udział także dwóch Polaków. Za najlepsze wykonanie mazurków uhonorowano jednego z nich – Jakuba Kuszlika. Drugim uczestnikiem zmagań był Kamil Pacholec. W finale Konkursu Chopinowskiego udział wzięło 12 osób z 10 krajów.

Gratulacje dla laureatów

Laureatom pogratulował na Twitterze minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński. "Aż trudno uwierzyć, że XVIII Konkurs Chopinowski dobiega końca. Niezwykle trudne zadanie mieli jurorzy, niezwykle wysoki poziom prezentowali pianiści" – napisał wicepremier. "Gratulacje dla wszystkich laureatów Konkursu!" – dodał polityk.

twitter

Konkurs Chopinowski

Konkurs Chopinowski jest najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Polsce i jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Obok olbrzymiej roli, jaką pełni w popularyzacji muzyki Fryderyka Chopina, odkrywa największe talenty pianistyczne, zapewniając młodym muzykom najskuteczniejszy start w międzynarodowej karierze. Finałowe przesłuchanie odbyło się w dniach 18-20 października. Zwieńczeniem tegorocznego Konkursu będą trzy koncerty laureatów w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniach 21, 22 i 23 października.

Czytaj też:

Czy na Festiwalu Chopinowskim doszło do segregacji sanitarnej?