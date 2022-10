"Krakowski Październik", czyli wróciły Spotkania z Ekonomią i Historią

W ramach tego pierwszego cyklu w październiku odbędą się cztery spotkania, w ramach drugiego dwa. Tym razem ich miejscem będzie Kraków.

Spotkania z ekonomią to kolejno 15 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykład Anny Gomoli pt. „Prognozowanie cykli gospodarczych na przykładach konkretnych rynków” oraz warsztat (19 października) dla uczniów XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, który poprowadzi dr. hab. Klaudia Cymanow-Sosin pt. „Nie daj się oszukać czyli o skutecznych narzędziach wsparcia procesów ekonomicznych”. Trzecie ze „Spotkań z Ekonomią” w październiku to prelekcja 28 października pt. “Tworzenie innowacyjnego biznesu od zera”. Poprowadzi ją Michał Adamczyk, Prezes Zarządu organizacji „Kraków Miastem Startupów”. Zwieńczeniem października będzie spotkanie w sobotę, 29.10 z dr Magdaleną Gorzelany-Dziadkowiec, która wygłosi wykład pt. „Ewolucja zarządzania a współczesne organizacje”.

Pierwsze po wakacyjnej przerwie, a już IX ogółem Spotkanie z historią to wykład dr hab. Tomasza Graffa dla młodzieży XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie pt. "Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich- fakty i mity". Jego termin to 19 października br. Drugim akcentem historycznym będzie X Spotkanie z historią, którego data to 27 października, a miejscem będzie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Poprowadzi je nauczyciel historii i przewodnik po Krakowie, Łukasz Janus. Temat: "Historia w obrazach. Czym jest historia?".

Obydwa cykle realizowane są w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zadanie: Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022.