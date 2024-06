Wyższe racje

A prokuratura wykazała się skutecznością, zamykając niewinnych ludzi, wymuszając torturami zeznania i podrzucając mediom fałszywe tropy. Serial „Kto go zabił?” to meksykańska produkcja dla Amazona, której twórcy zastrzegają, że tworzą fabułę, ale opierając się na dokumentach śledztwa. Powstał emocjonujący thriller spiskowy, w którym każdy z sześciu odcinków prezentuje punkt widzenia (i losy) innego bohatera: od niesłusznie oskarżonych współpracowników gwiazdora do prokuratora prowadzącego (czy raczej: skręcającego) śledztwo.