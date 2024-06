Gdy Skrzydła niosły wysoko

NA SŁUCH | W listopadzie 1973 r. grupa Paula McCartneya, Wings, wydała album „Band on the Run”, który stał się największym solowym sukcesem byłego Bitelsa. Kiedy w sierpniu 1974 r. płyta była na szczycie brytyjskiej listy, i to przez siedem tygodni, muzyk postanowił zrealizować film dokumentalny o swoim zespole.

Zespół Wings, którego członkami byli Paul i Linda McCartney oraz gitarzysta Denny Laine, został rozszerzony o gitarzystę Jimmy’ego McCullocha i perkusistę Geoffa Brittona. W studiach Abbey Road, w ciągu czterech dni, zarejestrowano występy grupy na żywo oraz rozmowy z muzykami. Niestety, film został odłożony na półkę. „One Hand Clapping” wydano na DVD dopiero w 2010 r., album muzyczny czekał na ujawnienie kolejne 14 lat.