Od zaplecza

DO ZOBACZENIA | Eksperci z Muzeum Narodowego w Szczecinie konserwują rocznie od 350 do 550 obiektów. Wliczają się w to proste, kosmetyczne prace, jak choćby usuwanie zanieczyszczeń z obiektów muzealnych, ale są i poważne, trwające po kilka lat projekty, np. konserwacje gotyckich ołtarzy czy archeologicznych łodzi.

Nowa wystawa czasowa w szczecińskim muzeum odsłania tajniki konserwacji zabytków. Ukazuje warsztat pracy w pięciu pracowniach. Każda z nich zajmuje się inną materią: ceramiką, papierem, meblami i bronią, malarstwem i rzeźbą polichromowaną oraz drewnem i metalem. Konserwacje ukazane są na konkretnych przykładach. Są wśród nich wspomniana już drewniana łódź, toporek i kusza ze średniowiecza, obrazy, ramy obrazów, but znaleziony na szczecińskim Podzamczu czy metalowa figurka Buddy, w której wnętrzu w trakcie konserwacji odnaleziono zwoje modlitewne.