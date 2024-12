Autorka bestsellerów nie żyje. Miała tylko 35 lat

"Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Eweliny Ślotały, naszej autorki" – czytamy w komunikacie wydawcy, opublikowanym na Facebooku.

Bestsellerowa seria książek o "kobietach Konstancina"

Prószyński Media przypomina, że książki "Żony Konstancina", "Kochanki Konstancina", "Rozwódki Konstancina", "Matki Konstancina" spotkały się z szerokim odbiorem na rynku czytelniczym.

"Ewelina upominała się w nich o prawa kobiet doświadczających podwójnych standardów i złego traktowania w środowiskach, które są poza podejrzeniem" – czytamy na profilu wydawnictwa.

"Wyrażamy głęboki żal z powodu przedwczesnej śmierci, przekazujemy wyrazy współczucia Najbliższym" – podkreśla Prószyński Media.

Kim była Ewelina Ślotała?

Ewelina Ślotała z wykształcenia była prawnikiem, ale zawodowo spełniała się również jako projektantka wnętrz.

Jej pierwsza książka "Żony Konstancina" ukazała się w 2022 roku szybko lądując na listach bestsellerów. "Ewelina Ślotała odczarowuje mit życia ludzi z pierwszych stron gazet i list najbogatszych Polaków. Szczerze i bezlitośnie obnaża mechanizmy członków tej hermetycznej grupy, w której blichtr, gigantyczne pieniądze i pozycja kamuflują codzienność pełną uzależnień, przemocy, zdrad i ludzkich tragedii" – można było przeczytać o jej debiucie.

Książka wywołała prawdziwy wstrząs. "Wyobraź sobie, że jesteś mną. Właśnie szofer odwiózł cię do domu, a konkretnie do 800-metrowej willi wartej 20 milionów złotych. Z bagażnika wyjmuje torby z zakupami. W godzinę wydałaś 100 tysięcy na rzeczy, których nie potrzebujesz i w których przez najbliższe dni będzie cię widywała tylko służba. Twoja czarna karta nie ma limitu, a prezenty od męża nigdy się nie kończą. Jesteś kimś, należysz do najbardziej elitarnej i hermetycznej grupy ludzi, wzbudzasz zachwyt i podziw. Masz wszystko do momentu, aż lukier z tortu spłynie na marmurową posadzkę. Tę samą, na której od wielu godzin leżysz – samotna, nieszczęśliwa, poniżona. Twoje usta zamiast słodką polewą umazane są krwią. A ty wierzysz, że na to zasłużyłaś, wierzysz, że jesteś nic nie warta. I że jutro będzie lepiej. Bo jesteś mną, żoną Konstancina" – mogliśmy przeczytać na jej kartach.

Już w następnym roku wydana zostały wydane "Kochanki Konstancina", a z kolei w tym roku premierę miały "Rozwódki Konstancina" i "Matki Konstancina". Ta ostatnia publikacja ukazała się na rynku 5 grudnia.

Ewelina Ślotała była w przeszłości związana z byłym piłkarzem Legii Warszawa i reprezentacji Polski Jakubem Rzeźniczakiem. Osierociła kilkuletniego synka.

