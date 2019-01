"Dziękuję szatanowi". Szokujące słowa podczas rozdania Złotych Globów

Złote Globy to prestiżowa nagroda filmowa przyznawana corocznie przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w dziedzinie filmu i telewizji.

Jeśli chodzi o filmm przyznano nagrody w 14 kategoriach: Najlepszy film dramatyczny: "Bohemian Rhapsody", najlepsza komedia lub musical: "Green Book", najlepszy reżyser: Alfonso Cuaron, najlepszy scenariusz: "Green Book", najlepsza aktorka w filmie dramatycznym: Glenn Close, najlepszy aktor w filmie dramatycznym: Rami Malek, najlepszy aktor w komedii lub musicalu: Christian Bale, najlepsza aktorka w komedii lub musicalu: Olivia Colman, najlepszy aktor drugoplanowy: Mahershala Ali, najlepsza aktorka drugoplanowa: Regina King "If Beale Street Could Talk", najlepszy film animowany: "Spider-Man Uniwersum", najlepszy film zagraniczny: "Roma" (Meksyk), najlepsza muzyka: Justin Hurwitz "Pierwszy człowiek", najlepsza piosenka: "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy".

Podczas 76. gali rozdania Złotych Globów doszło jednak do nieoczekiwanej sytuacji. Christian Bale, zdobywca statuetki za rolę w filmie „Vice” podczas gali... podziękował szatanowi. – Dziękuję szatanowi za to, że dał mi inspirację do tego, jak zagrać tę rolę – powiedział nieoczekiwanie. Bale został nagrodzony za wcielenie się w rolę Dicka Cheneya.