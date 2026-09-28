Bliskie spotkania z poezją i tajemnicą. Herbertiada w Kołobrzegu

Do konkursu zgłosiło się 24 wykonawców, którzy przybyli z Nowogardu, Szczecina, Chojnic, Lęborka, Piły, Trzebiatowa i Karlina. Nie zabrakło licznej reprezentacji uczniów z kołobrzeskich szkół.

Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: Ewa Czapik-Kowalewska (reżyser i pedagog teatru z Koszalina), Andrzej Golejowski (absolwent PWST w Warszawie, aktor teatrów Na Woli w Warszawie i im. Juliusza Osterwy w Lublinie) oraz Helena Elert (kołobrzeska polonistka, członkini TKT, od początku związana z Herbertiadą).

Herbertiada 2026. Jury przyznało nagrody

Grand Prix tegorocznej Herbertiady otrzymała Kołobrzeżanka Malwina Chudzik, reprezentująca Ognisko Pracy Pozaszkolnej, za brawurową prezentację trudnego wiersza "Pan Cogito – zapiski z martwego domu", w której dużą dawką emocji opatrzyła opowieść o zderzeniu doświadczenia otchłani z tajemnicą metafizycznej nadziei.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Julia Lewandowska z Zespołu Szkół Przy Teatralnej w Pile. Licealistka przygotowała oryginalny kolaż fragmentów dwóch wierszy: "Głosu wewnętrznego" i "Opuszczonego", które posłużyły powściągliwej, a jednocześnie tchnącej autentyzmem kreacji.

Nagroda druga przypadła Zofii Pryć z kołobrzeskiego liceum Kopernika (zeszłorocznej zdobywczyni Grand Prix), której sposób prezentacji Herbertowskiego "Procesu" połączył wierność autorskiemu zamysłowi poety z bardzo osobistym, przejmującym przeżyciem tej bolesnej opowieści.

Jako pierwsza w konkursie wystąpiła Wiktoria Jacuńska, pierwszoklasistka Zespołu Szkół Morskich w marynarskim mundurze. I świetnie wywiązała się z bardzo trudnego zadania, wygłoszenia "Przesłania Pana Cogito". Trzecia nagroda za autentyzm i wyrazistość, i moc kontaktu z publicznością.

Jury przyznało także cztery równorzędne wyróżnienia: dla Krzysztofa Jereczka z Lęborka za prezentację wiersza "U wrót doliny", dla Natalii Mickiewicz z Kołobrzegu za "Domysły na temat Barabasza", Anny Rudnickiej z Nowogardu za prozę poetycką "H.E.O.", wreszcie dla Estery Wieszołek z szczecińskiego Studia Teatr za "Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito".

Jeszcze przed ogłoszeniem wyniku wszystkie nagrodzone i wyróżnione prezentacje (opatrzone na wstępie Herbertowską "Kołatką" przez prowadzącego konkurs Wojciecha Czaplewskiego) zostały pokazane na scenie w formie etiudy teatralnej – ukazując teksty we wzajemnym kontekście, składającym je w spójne Herbertowskie przesłanie, opowieść o życiu i śmierci, sensie i tajemnicy.

Przed ogłoszeniem werdyktu głos w imieniu jury zabrała Ewa Czapik-Kowalewska, która prócz wygłoszenia ciepłych podziękowań i gratulacji zaapelowała o troskę o słowo w dzisiejszych, trudnych dla słowa czasach, zwróciła też uwagę młodych recytatorów, że wszystko, z czym wchodzą na scenę – od tekstu, mimiki, gestu i emocji, po detale wyglądu – współskładać się powinno na przemyślany artystyczny przekaz.

Na koniec, w formie indywidualnych rozmów, jurorzy oddali się w ręce recytatorów, a organizatorzy zaprosili na przyszłoroczną, dwudziestą ósmą edycję Herbertiady.

– Muszę przyznać, że prezentacje wierszy i prozy Księcia Poetów stały na wysokim poziomie. Młodzi ludzie znakomicie poradzili sobie z trudną twórczością Herberta. Słuchało się ich z wielką przyjemnością, bo w ich występach widać było szczerość i mądre zrozumienie tekstu. Finałowa etiuda teatralna w wykonaniu laureatów, nad którą artystyczną opiekę sprawował Wojciech Czaplewski była wspaniałym zwieńczeniem konkursu. Cieszę się, że mogłam być w Kołobrzegu i przysłuchiwać się zmaganiom recytatorskim – powiedziała Beata Lechnio – siostrzenica Zbigniewa Herberta.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Biały Kruk i Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Laureat nagrody Grand Prix dodatkowo otrzymał statuetkę z brązu.

Organizatorem Herbertiady było Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna a partnerami: Gmina Miasto Kołobrzeg, Województwo Zachodniopomorskie, Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Program Kultura, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Wydawnictwo Biały Kruk, Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu oraz Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.

Patronat honorowy objęli: Siostrzenica Zbigniewa Herberta, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Kołobrzeg. Patronat medialny objęli: TVP 3 Szczecin, TVP Info, tygodnik "Do Rzeczy", Polskie Radio Koszalin, Radio Plus Koszalin, Radio Wnet, TKK Kołobrzeg, portal www.miastokolobrzeg.pl.