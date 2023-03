Laur SDP dla Piotra Semki. Za niezależność, odwagę i konsekwencję

Uroczysta Gala rozstrzygnięcia konkursu odbyła się we wtorek 14 marca w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5. Prowadzili ją prezes SDP Krzysztof Skowroński i dziennikarka telewizyjna Anna Popek.

Prezes SDP Krzysztof Skowroński przypomniał, że jest "wielu polskich, wspaniałych reporterów, którzy codziennie relacjonują nam co dzieje się na Ukrainie, opowiadają nam o wojnie". – Właściwie wszyscy włączyliśmy się w akcję pomoc Ukrainie i Ukraińcom, tak samo zrobiła na początku wojny ta organizacja, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Zorganizowaliśmy kilka akcji – sami albo międzynarodowych. Pomogliśmy greckim dziennikarzom przetransportować kamizelki kuloodporne, które trafiły do dziennikarzy ukraińskich. Współdziałamy z europejską federacją dziennikarzy, cały czas jesteśmy w kontakcie z ukraińskim stowarzyszeniem dziennikarzy, a także w domu w Kazimierzu Dolnym przyjęliśmy grupę dzieci z sierocińca z Mariupola. Przez kilka miesięcy te dzieci mieszkały w naszym domu, potem szczęśliwie pojechały do Szwajcarii – wskazał.

Wyróżnienia dla dziennikarzy "Do Rzeczy"

Publicyście Piotrowi Semce Zarząd Główny SDP przyznał Laur SDP za "niezależność, odwagę i konsekwencję". Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania dziennikarzy dla dziennikarzy. Otrzymują je autorytety zawodowe, etyczne, najwyższej klasy profesjonaliści. Piotr Semka z powodu choroby nie mógł odebrać wyróżnienia. Krzysztof Skowroński zapowiedział, że niebawem zostanie zorganizowana specjalna uroczystość z udziałem laureata, podczas której zostanie wręczone wyróżnienie i wygłoszona laudacja.

Z kolei nasza dziennikarka Małgorzata Wołczyk otrzymała Nagrodę im. Stefana Żeromskiego za tekst "W imię dzieci" (tygodnik "Do Rzeczy", 2 -7.11.2021). Nagroda ta, przyznawana za publikacje o tematyce społecznej, ufundowana została przez Pocztę Polską S.A.

Czytaj też:

Kościół, lewica, łomotCzytaj też:

Semka: PiS musi znaleźć jakieś nowe hasło