Śledczy dotarli do kluczowego dowodu ws. pożaru Notre Dame?

Trwa śledztwo mające wyjaśnić, co lub kto przyczynił się do pożaru. W czwartek Agencja Associated Press cytowała chcącego zachować anonimowość przedstawiciela francuskiej policji. Jak twierdzi funkjonariusz, śledczy badający sprawę pożaru paryskiej katedry Notre Dame sądzą, że przyczyną tragedii prawdopodobnie było zwarcie elektryczne. Od początku śledztwa jako jedną z możliwych przyczyn pożaru wskazywano nieprawidłowości podczas prac renowacyjnych prowadzonych w Notre Dame.

Cytowany przez AP funkcjonariusz zaznacza, że na razie śledczy ze względów bezpieczeństwa nie pozwolili na rozpoczęcie prac w katedrze i przeszukiwanie gruzu.

Tymczasem agencja Retuers informuje o kolejnym przełomie w śledztwie. Ważnym dowodem w sprawie ma być kamera, która zamontowano dosłownie na chwilę przed pożarem. Nagranie jest teraz w rękach śledczych. Obraz z kamery pokazuje pierwsze kłęby dymu, wydobywające się u podstawy iglicy. Informacje te przekazał Marc Eskenazi z firmy Europe Echafaudage, która była jedną z firm odpowiedzialnych za remont katedry.

Zdjęcia kamera zaczęła robić od poniedziałku od godziny 14. Eskenazi twierdzi, że widać na nich, jak dym zaczyna się wydobywać od strony południowej. Szef paryskiej prokuratury Remy Heitz dotychczas nie odniósł się do materiału przekazanego przez Europe Echafaudage – podaje Reuters.

Pożar w Notre Dame wybuchł w poniedziałek wieczorem. Ogień udało się opanować dopiero następnego dnia rano. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę świątyni w ciągu pięciu lat. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła paryska prokuratura. Wielki pożar Notre Dame zszokował Europejczyków, nie tylko chrześcijan. Z trudem ocalono strukturę zabytkowej świątyni i część dzieł sztuki.