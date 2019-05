Kard. Henryk Gulbinowicz oskarżony o molestowanie

Karol Chum to literacki pseudonim Przemysława Kowalczyka, mieszkającego w Warszawie informatyka, który wydał dwa tomiki wierszy.

Po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" mężczyzna opublikował na Facebooku swoje zdjęcie i napisał: "Jestem ofiarą molestowania seksualnego. Mam twarz. Nazywam się Karol Chum. Mój kat to kardynał Gulbinowicz".

Z relacji Chuma wynika, że do molestowania miało dojść w Niższym Seminarium Duchownym franciszkanów w Legnicy w 1989 roku. Mężczyzna miał wówczas 15 lat.

"Wyborcza" informuje, że pierwszy raz Chum opowiedział o swoich doświadczeniach w wywiadzie udzielonym 22 lata temu miesięcznikowi środowisk LGBT "Inaczej" (Chum jest homoseksualistą). Nie padło w nim nazwisko Gulbinowicza, ale informacja, że sprawca był kardynałem i "jednym z najwyższych dostojników polskiego Kościoła rzymsko-katolickiego". Tamten wywiad przeszedł bez echa.

"GW" pisze, że teraz do Chuma zwrócił się ks. Bartosz Trojanowski, delegat ds. pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego archidiecezji wrocławskiej. Zapytał, czy może mu pomóc i zaprosił na spotkanie, aby mężczyzna mógł złożyć oficjalne zawiadomienie. To umożliwiłoby wszczęcie procedur kościelnych – czytamy.

Chum odpisał ks. Trojanowskiemu tak: "Nie ufam, że Kościół będzie chciał uczciwie wyjaśnić tę sprawę. Nie oczekuję żadnej rekompensaty ani wsparcia, chciałem tylko, by ludzie poznali prawdę o kardynale. A jestem pewny, że nie byłem jedyny. Zachowywał się tak, jakby dla niego to było normalne. Był bardzo pewny siebie. Mam nadzieję, że moje mówienie i pisanie o tym skłoni inne jego ofiary do ujawnienia. Już dostałem sygnał od pewnej osoby, że miała sytuację z kardynałem".

Henryk Gulbinowicz jest kawalerem Orderu Orła Białego i arcybiskupem seniorem diecezji wrocławskiej. Ma 95 lat.