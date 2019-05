Wyborcza porażka Jacka Rostowskiego. Startował w Wielkiej Brytanii

Konfederacja czwartą siłą i z trzema mandatami w PE. "To jest sukces"

– To jest sukces. Media próbowały nas zamilczeć i zaszczuć, ale zrobiliśmy to – mówili politycy Konfederacji Korwin-Liroy-Braun-Narodowcy. Formacja zdobyła w wyborach do PE 6,1 proc. głosów, co daje jej trzy mandaty.