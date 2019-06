"Burzenie polskiego Kościoła". Prowokacja Jażdżewskiego w Gdańsku

Gazeta wyjaśnia, że do władz Gdańska, Europejskiego Centrum Solidarności i Fundacji Gdańskiej trafił wniosek związkowców o odwołanie spotkania autorskiego Piotra Augustyniaka i Leszka Jażdżewskiego pt. "Burzenie polskiego Kościoła".

"To wydarzenie może zakłócić i będzie dzielić Polaków oraz jest ewidentnym atakiem na Kościół katolicki" – stwierdza we wniosku zastępca przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz.

W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" związkowiec oświadczył, że spotkania z udziałem Jażdżewskiego nie było wcześniej w programie ECS. Dodał, że pojawiło się nagle na stronie internetowej Centrum.

– Już sam tytuł jest kontrowersyjny. Hasło "likwidacja Kościoła". Co to za hasło!? Ja tego nie rozumiem – mówi oburzony Guzikiewicz. – My chcemy, żeby to były spokojne obchody. I potrzebna jest pilna interwencja organizatorów w tej sprawie – apeluje.

Z kolei "ND" przypomina, że w dniach 1–11 czerwca w Gdańsku trwa Święto Wolności i Solidarności, w ramach którego przewidziano szereg wydarzeń. Spotkanie z udziałem Jażdżewskiego zaplanowano w części "Strefa Społeczna/Demokracja".