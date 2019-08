Samorządy nie chcą LGBT. Do akcji wkracza Adam Bodnar

"DGP" zwraca uwagę, że pierwsze samorządy zaczęły podejmować uchwały przeciw ideologii LGBT pod koniec marca. Był to protest przeciwko deklaracji władz Warszawy zakładającej realizację postulatów gejów i lesbijek. Uchwały przyjęło ponad 30 gmin, powiatów i sejmików województw, głównie na ścianie wschodniej Polski.

Przykładowy dokument, przyjęty przez radę powiatu tarnowskiego, brzmi: "Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia" – czytamy na łamach "DGP".

"Wielu uważa, że samorządy, które podjęły deklaracje przeciw LGBT, zrobiły to niepotrzebnie lub niezgodnie z uprawnieniami" – pisze gazeta, zaznaczając jednocześnie, że żaden z wojewodów nie zdecydował się na ich uchylenie czy zaskarżenie do sądu administracyjnego.

Sytuacja zmieniła się po głośnym marszu równości w Gdańsku, który zablokowali chuligani. Sprawą uchwał przeciwko LGBT zainteresował się rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Jego zdaniem mogą one przyczyniać się do nietolerancji i wpływać na zachowania mieszkańców. RPO zapowiedział zaskarżenie uchwał anty-LGBT do sądów administracyjnych.

"Po czyjej stronie staną sądy?" – zastanawia się "DGP".