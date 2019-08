"Odnaleziono" Falentę. Wiceminister napisał, gdzie jest biznesmen

W środę rano radio Radio Zet poinformowało, że biznesmen Marek Falenta został przewieziony z aresztu na warszawskiej Białołęce w "nieznane miejsce". O tym, gdzie przebywa, miał nie wiedzieć nawet jego prawnik.

Potem portal TVP Info podał, że Falenta trafił do aresztu na Służewcu. Rzeczniczka prasowa Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska powiedziała, że na Białołęce biznesmen przechodził badania psychologiczno-psychiatryczne, które się zakończyły.

Wszelkie wątpliwości wokół aktualnego miejsca pobytu Falenty rozwiał w końcu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, publikując wpis na Twitterze.

"P. Marek F. po zakończonych badaniach w ośrodku diagnostycznym w AS na Białołęce, wrócił do AS na Służewcu, czyli jednostki, w której wcześniej przebywał. W tej sprawie będzie komunikat Służby Więziennej" – zapowiedział wiceminister.

Marek Falenta ma do odbycia karę 2,5 roku więzienia w związku z aferą podsłuchową. Biznesmen jest jedyną osobą, którą w sprawie taśm skazano na bezwzględne więzienie.