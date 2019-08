Płonie Amazonia. Cejrowski: Nie chce mi się wierzyć w te pożary

Tymczasem zdaniem podróżnika Wojciech Cejrowskiego pożar amazońskich lasów jest mało prawdopodobny.

"Lasy amazońskie są NIE-palne. Aby sobie wypalić małe pole trzeba się BARDZO napracować. Najpierw trzeba zwalić wszystkie duże drzewa, potem wykarczować resztę i palić kawałkami. Amazońskie ogniska gasną same z siebie, trzeba je stale wachlować, rozdmuchiwać. Amazońskie drewno, nawet suche, palić się nie chce" – pisze Cejrowski na Facebooku. Podróżnik wielokrotnie odwiedził Amazonię, o której wiele pisał, a także nagrywał programy.

"Nie dowierzam. Nie chce mi się wierzyć w te pożary. A jednocześnie głupio mi to mówić w sytuacji, gdy widzę filmy. Ha! A może ktoś podpalił ropę? Nie wiem. Szukam odpowiedzi i mi się rachunki nie zgadzają. Ot co. Sam z siebie amazoński las palić się nie chce. Gdyby mi ktoś postawił zadanie podpalenia dużej połaci lasu w Amazonii, to bym go poprosił o napalm, lub dynamit do wysadzenia ropociągu" – stwierdza Wojciech Cejrowski.