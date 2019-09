Sędzia SN skierował akt oskarżenia m.in. przeciwko Giertychowi

Sędzia Wytrykowski skierował akty oskarżenia wobec Anny Mierzyńskiej i Piotra Pacewicza, dziennikarzy lewicowego portalu OKO.press, a także wobec Romana Giertycha.

"Wytrykowski oskarża ich o to, że przypisali mu udział w siatce osób, zajmującej się rozpowszechnianiem hejtu na temat niechętnych rządowi sędziów, a także to, że wpadł na pomysł akcji wysyłania pocztówek z wulgarną treścią do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf" – podaje portal TVP Info.

– Jestem przekonany, że pozwoli mi to na oczyszczenie się z wszelkich zarzutów. Zamierzam z całą stanowczością i determinacją bronić dobrego imienia tak swojego jak i mojej rodziny – oświadczył Wytrykowski.

Przypomnijmy, że według doniesień m.in. Onetu, "Gazety Wyborczej" i TVN na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta". Osoby należące do niej miały wymieniać się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów, którzy nie popierali formy sądownictwa obecnego rządu.

W wyniku afery w resorcie sprawiedliwości do dymisji podał się wiceminister Łukasz Piebiak.