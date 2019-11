Podkarpacie: Byk zabił właściciela

"Super Express" informuje, że Józef M. miał pięć byków. Jeden z nich od zawsze był bardzo agresywny. Właściciel podchodził do niego z dużą dozą ostrożności.

Feralnego wieczoru, kiedy mężczyzna poszedł zabrać zwierzęta do obórki, byk go zaatakował. Zwierzę zrzuciło gospodarza do rowu. 64-latek zmarł prawdopodobnie ze względu na obrażenia. Ciało znalazł jego brat.

"SE" pisze na swojej stronie internetowej, że Józefa M. pochowano na malutkim cmentarzu we Wzdowie. Mężczyznę żegnała cała wieś. Byki natomiast sprzedano.

Tragiczny wypadek w Lalinie bada Prokuratura Rejonowa w Sanoku. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 64-latka.