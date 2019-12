"SE": Gigantyczne nagrody w NIK od Banasia

UE zgodziła się na wyjątek względem Polski. Morawiecki: Polska będzie w swoim tempie dochodzić do...

Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – to wynik negocjacji z udziałem premiera Morawieckiego, podczas szczytu Rady Europejskiej.