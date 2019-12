Wałęsa wzywa do milionowego marszu na Warszawę. "Będę na czele"

"Przy okazji grudniowych rocznic nawołuję do pracy i szukania możliwości, by jak najszybciej odsunąć obecnie rządzących Polską od wpływów na niszczenie osiągnięć i dorobku Kraju" – pisze na swoim profilu na Facebooku były prezydent.

Jego zdaniem "przekroczono możliwości demokratycznego decydowania", a "wybory demokratyczne nie na wszystko pozwalają". "Za wszelką cenę nie można pozwolić na zniszczenie niezależnego sądownictwa. Dość ustępstw" – argumentuje.

"Jeśli PIS uruchomi proces likwidacji sądownictwa wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia porządku będę na czele" – zapowiada Wałęsa (pisownia oryginalna).

Przypomnijmy, że w czwartek posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN.

To, co zaczęło się dziać w wymiarze sprawiedliwości, to już właściwie jest anarchia – uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński.