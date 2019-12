Kaczyński o sytuacji w sądach: To już jest anarchia

To, co zaczęło się dziać w wymiarze sprawiedliwości, to już anarchia – uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W czwartek posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN. W sobotę na Twitterze Polskiej Agencji Prasowej pojawił się fragment wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który wypowiedział się na temat sytuacji w sądownictwie. – Projektem noweli ws. ustroju sądów chcemy powstrzymać "wysadzenie w powietrze" wymiaru sprawiedliwości, bo to, co zaczęło się dziać w wymiarze sprawiedliwości, to już właściwie jest anarchia – przekonuje prezes PiS. Projekt autorstwa posłów partii rządzącej jest ostro krytykowany przez opozycję i dużą część sędziów. Politycy PiS przekonują, że kolejna nowelizacja ustaw sądowych jest potrzebna, by zatrzymać chaos prawny, wywołany ich zdaniem przez niektórych sędziów. – Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę – mówił w piątek w Sejmie szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jego zdaniem projekt zaproponowany przez partię rządzącą jest "bardzo łagodny".