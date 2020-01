Grodzki reaguje na apel CBA: Myślałem, że to fejk

W czwartek Centralne Biuro Antykorupcyjnego opublikował na Twitterze wpis z apelem do osób, które wręczyły Grodzkiemu korzyść majątkową, by same zgłosiły się do delegatury Biura.

Zdaniem marszałka Senatu działanie służb jest skandaliczne. – Nawet początkowo byłem przekonany, że to jakiś fejkowy wpis, ale okazuje się, że jest prawdziwy – powiedział na antenie radia TOK FM Grodzki.

Z kolei jego prawnik, Jacek Dubois, stwierdził, że "jesteśmy świadkami zachowania, które przekracza wszelkie normy przyzwoitości i standardów". – To jest rzecz bezprecedensowa – dodał.

W grudniu 2019 r. prokuratura wszczęła śledztwo ws. przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną, odpowiedzialną za leczenie pacjentów na oddziale chirurgi Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego Szczecin Zdunowo.

Do tej pory CBA przesłuchało w tej sprawie pięć osób.

Od kilku tygodni media publiczne informują o pacjentach, od których Grodzki miał brać pieniądze za leczenie. Marszałek wszystkiemu zaprzecza i zapowiada pozwy.