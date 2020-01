Janusz Korwin-Mikke: 500 plus jest całkowicie do kasacji

Polityk udzielił wywiadu "Super Expressowi". Oświadczył w nim, że obecna władza szkodzi Polsce, bo "nie można zabierać jednym i dawać drugim".

– 500 plus jest całkowicie do kasacji. To jest szkodliwy program, bo jeśli państwo płaci na dziecko, to w tym momencie dziecko jest własnością państwa, a tak być nie może! Ja sam pobieram 500 plus, ale jestem przeciwny jego rozdawaniu – powiedział Korwin-Mikke.

Poseł tak samo wyraził się w sprawie trzynastej emerytury. – Nikomu nic nie wolno dawać. Jeśli daje się pieniądze na tzw. socjal, zachęca się ludzi do tego, aby byli biedni. To jest szkodliwe – ocenił.

"SE" zwraca uwagę, że Korwin-Mikke, który swój majątek wycenia na około 10 mln zł, żałuje 500 zł innym rodzinom, a emerytom "trzynastek".

Jak przypomina dziennik, od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500 plus przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia bez względu na dochody w rodzinie. Z kolei w kwietniu niemal 10 mln seniorów otrzyma tzw. trzynastkę, czyli około 1000 zł na rękę dodatkowej emerytury.