Wybory prezydenckie. Kaczyński ostrzega obóz rządzący

Dziennik informuje, że noworoczne spotkanie PiS w Rzeszowie stało się okazją do mobilizacji przed wyborami prezydenckimi. W specjalnym liście do działaczy prezes Kaczyński przestrzegał, że obóz rządzący "nie może spocząć na laurach".

Lider PiS wskazał, że w ubiegłym roku mogły lepiej, zwłaszcza w wyborach do Senatu. To właśnie utrata kontroli nad izbą wyższą parlamentu ma być – według "Rz" – argumentem wewnętrznym do wysiłku w kolejnej kampanii, czwartej z kolei.

Gazeta zauważa, że w swoim liście Kaczyński wrócił do przesłania o wygranej Andrzeja Dudy już w pierwszej turze.

"W debacie publicznej wiele mówi się o tym, kto z potencjalnych kandydatów ugrupowań opozycyjnych będzie miał największe szanse na pokonanie obecnej głowy państwa. Ale przecież nigdzie nie jest zapisane, że druga tura musi się koniecznie odbyć" – napisał prezes PiS.

Kaczyński zaapelował do działaczy partyjnych o mobilizację, by prezydent Duda wygrał już w pierwszym głosowaniu.

Wybory prezydenckie odbędą się prawdopodobnie 10-ego lub 17-ego maja.

