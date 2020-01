Eksperci Grodzkiego mają projekt ustawy o KRS. Oto szczegóły

Według ustaleń rozgłośni główne zapisy tego projektu to wygaszenie mandatów sędziów-członków obecnej KRS i powołanie nowych nie przez Sejm, ale przez samych sędziów oraz zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Autorzy projektu chcą m.in. wyłączyć z możliwości kandydowania do nowej KRS sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, MSZ lub Kancelarii Prezydenta obecnie, lub w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem wyborów.

Przy KRS miałaby też działać Rada Społeczna, złożona z osób wskazanych przez środowiska prawnicze i powoływana na czteroletnią kadencję.

RMF podaje, że projekt ma być przedstawiony w Senacie jeszcze dziś. Izba prawdopodobnie przyjmie go na kolejnym posiedzeniu. Potem trafi on jednak do Sejmu, gdzie większość ma Zjednoczona Prawica.

Prawdopodobnie dzisiaj późnym wieczorem Senat będzie głosował nad ustawą dyscyplinującą sędziów autorstwa PiS. Wszystko wskazuje na to, że zostanie ona odrzucona.