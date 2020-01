"Jerusalem Post" reaguje na wpis Sylwii Spurek

Sylwia Spurek z Wiosny opublikowała na Twitterze grafikę, na której widać krowy przyodziane w pasiaki, noszone w czasie wojny przez więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, z widoczną żółtą gwiazdą oznaczającą Żydów.

"Jerusalem Post" pisze na swojej stronie internetowej, że moment, w którym europosłanka z Polski zamieściła tweeta, zbiega się w czasie z początkiem uroczystości w Yad Vashem i Światowym Forum Holokaustu, związanym z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz.

Według izraelskiej gazety Spurek wpadła w pułapkę myślową często stosowaną przez wegan, którzy porównują Holokaust z kwestiami związanymi z prawami zwierząt i zrównują Żydów ze zwierzętami.

"Niezależnie od oczywistej miłości Spurek do zwierząt, nie jest to dobre spojrzenie na posła do Parlamentu Europejskiego i wydaje się być sprzeczne z jej wizerunkiem wojownika o prawa człowieka, który przyświeca całej jej politycznej karierze" – czytamy na portalu "JPost".

Sylwia Spurek to w PE debiutantka. Została wybrała w maju 2019 r. z listy partii Wiosna Roberta Biedronia.