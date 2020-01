Borys Budka ogłasza pierwszą decyzję ws. sztabu Kidawy-Błońskiej

Według nieoficjalnych wyników sobotnich wyborów Borys Budka zdobył ponad 78 proc. głosów i będzie nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.

– Jedną z pierwszych decyzji, którą podejmę, będzie ukształtowanie profesjonalnego sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Sztabu, który będzie działał nie tylko na szczeblu centralnym, ale przede wszystkim 16 sztabów regionalnych oraz 100 sztabów powiatowych w okręgach senackich – ogłosił w niedzielę na konferencji prasowej Budka.

Polityk powiedział, że najważniejszym celem dla całej Platformy są wybory prezydenckie. – Polacy oczekują bezpiecznej Polski, Polski w Unii Europejskiej, Polki silnej, stabilnej, z której wszyscy będziemy dumni. Jestem przekonany, że wybory prezydenckie są wielką szansą na powrót do normalności, do należnego nam miejsca w UE, na dobrą, racjonalną politykę zagraniczną, i wreszcie na to, byśmy znowu poczuli się dumni z Polski – stwierdził.

– Wierzę, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest prezydentem, który będzie łączył, a nie dzielił Polaków, będzie osobą, dla której dialog będzie podstawą działania, osobą, która na powrót pokaże, że możemy być wspólnotą. Jestem przekonany, że te wybory mogą pokazać Polsce, ale i Europie, że wartości, na które postawiliśmy 30 lat temu wchodząc do UE, są nadal aktualne – mówił Budka.

Według najnowszego sondażu prezydenckiego dla portalu DoRzeczy.pl największe szanse na wygraną w wyborach prezydenckich ma Andrzej Duda (47 proc.) Małgorzata Kidawa-Błońska jest druga. Chce na nią głosować 24 proc. badanych.