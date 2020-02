Nieodwołana wizyta u lekarza. Minister zdrowia nie wyklucza kar

W ubiegłym tygodniu dziennik "Fakt" napisał, że rząd szuka sposobu na zdyscyplinowanie pacjentów, którzy nie stawiają się na umówione wcześniej wizyty u lekarza. Jedna z propozycji to wprowadzenie kar finansowych. Minister zdrowia był o to pytany w Radiu Zet.

– Jeżeli popatrzymy na liczbę tzw. no-shows, czyli osób, które umówiły się na wizytę, a potem na nią nie przyszły, to w skali kraju mamy około 17 mln takich wizyt rocznie. To oznacza, że moglibyśmy 17 mln Polaków więcej przyjąć, gdyby ktoś odwołał wizytę – powiedział Szumowski.

Pytany, czy dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie odpłatności w formie kar za nieodwołanie wizyty, minister odparł: – Analizujemy tę sytuację. Nie mówię"„nie", dlatego że faktycznie to jest ogromny problem.

– W jednym z instytutów ilość niezgłoszonych się osób w ciągu roku na ortopedię i traumatologię to jest 150 tys., a 90 tys. na kardiologię. To jest ok. 20 proc. wizyt lekarskich – tłumaczył minister.

Zdaniem Szumowskiego ewentualna opłata musiałaby być ustalona centralnie. Przyjmować powinien ją szpital lub przychodnia.