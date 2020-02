Spychalski: Proszę przekazać Kukizowi, żeby przestał gadać głupoty

Prezydencki rzecznik Błażej Spychalski zaapelował w niedzielę do Pawła Kukiza, by przedstawił projekt ustawy o sędziach pokoju, których chciałby wprowadzić do systemu sprawiedliwości.

W programie "Woronicza 17" w TVP Info Spychalski mówił o rozmowach, jakie w zeszłej kadencji toczyły się w Pałacu Prezydenckim wokół postulatu ruchu Kukiz'15 dot. wprowadzenia do systemu wymiaru sprawiedliwości sędziów pokoju. – Na każdym z tych spotkań Paweł Kukiz podkreślał wagę sędziów pokoju i potrzebę wprowadzenia tej instytucji i mówił, że będzie przygotowany projekt ustawy – powiedział rzecznik Andrzeja Dudy. Dalej stwierdził, że przez cztery ostatnie lata "trzeci największy klub parlamentarny" (Koalicja Polska, czyli PSL i Kukiz'15 – red.) nie był w stanie przygotować projektu ustawy w tej sprawie. – Ja bardzo bym chciał, żeby taki projekt się pojawił i trzymam za to kciuki – oświadczył. Zwracając się do posła PSL Jana Filipa Libickiego, Spychalski powiedział: – Proszę przekazać panu Pawłowi Kukizowi, waszemu koledze z klubu parlamentarnego, żeby przestał chodzić i opowiadać głupoty, tylko żeby zabrał się do pracy i w końcu po pięciu latach przedstawił konkretny projekt ustawy o sędziach pokoju.