Koronawirus: Zamieszanie wokół pierwszego polskiego pacjenta

W czwartek w mediach pojawiły się informacje, że 66-letni tzw. pacjent zero został wyleczony z koronawirusa i opuścił już szpital uniwersytecki w Zielonej Górze.

Reporterka TVP Info dowiedziała się od władz szpitala, że to nieprawda. Mężczyzna nadal przebywa na oddziale zakaźnym, a decyzja o wypisaniu go do domu jeszcze nie zapadła. Być może pacjent wyjdzie ze szpitala jutro.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce jest 325 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Pięć osób zmarło.