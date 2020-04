Niemiecka gazeta: PiS zaryzykuje życiem Polaków, by utrzymać władzę

Niemiecka gazeta komentuje termin wyborów prezydenckich 10 maja i planowane głosowanie korespondencyjne. Dziennik podaje, że dla utrzymania władzy rządzący gotowi są zaryzykować zdrowie i życie tysięcy Polaków.

Według "FAZ" już od połowy marca jest jasne, że nie ma warunków, by przeprowadzić wybory w maju, ale PiS chce utrzymać ten termin, bo dostrzegł "szansę, by w łatwy sposób dopomóc urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie w zwycięstwie".

"Trudny do zniesienia cynizm"

"Dla tego celu z trudnym do zniesienia cynizmem gotowa jest zaryzykować zdrowie i życie wielu tysięcy Polaków" – pisze o rządzących niemiecki dziennik.

Jak ocenia "FAZ", Andrzej Duda ma blisko 50 proc. szans na reelekcję, ale jego ewentualna porażka "zakończyłaby przebudowę Polski w kierunku państwa autorytarnego, którą od pięciu lat prowadzi PiS".

Propozycja Gowina

Gazeta komentuje też pomysł partii Jarosława Gowina, która zaproponowała odłożenie wyborów i przedłużenie kadencji prezydenta Dudy do 2022 r. To rozwiązanie wymaga zmiany konstytucji. Opozycja już zapowiedziała, że go nie poprze.

"To że w kryzysowej sytuacji PiS wzbrania się przed pójściem drogą przewidzianą w konstytucji i popieraną przez opozycję, mówi samo za siebie" – ocenia "FAZ".