Atak Arłukowicza na Agatę Dudę w TVN. Zareagował prowadzący

Kilka dni temu głośno było o wirtualnym spotkaniu pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy z uczniami Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki, którzy czas pandemii spędzają w internacie, odizolowani od reszty świata.

W sieci pojawiła się nieprawdziwa informacja, jakoby młodzież zebrano specjalnie na spotkanie z żoną prezydenta, łamiąc przy tym obostrzenia związane z koronawirusem. Tego fake newsa powielił w TVN Bartosz Arłukowicz, poseł PO i były minister zdrowia.

– Jak będziecie robili kolejne wyborcze spotkanie, to przekażcie żonie pana prezydenta, żeby nie gromadziła w internacie 50 dzieciaków na spotkanie ze sobą jednym pokoju, bo to jest niebezpieczne – powiedział.

Na słowa Arłukowicza zareagował obecny w studiu prezydencki minister Paweł Mucha. – To są osoby, które przebywają w jednym budynku, w jednym miejscu, gdzie są wspólne pomieszczenia. Nie są to osoby, które zostały zwołane na jakiekolwiek spotkanie. To osoby, które pochodzą z krajów byłego ZSRR, którzy rozmawiali z panią prezydentową. Wykazał się pan niewiedzą i złą wolą – tłumaczył Mucha.

– Pan minister ma rację, to był internat, te dzieci tam mieszkają – dodał prowadzący program dziennikarz TVN.