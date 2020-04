Czarnobyl: Promieniowanie 16-krotnie przekroczyło normę

Jak poinformował "The Guardian", pożar lasu w pobliżu Czarnobyla doprowadził do znacznego przekroczenia dopuszczalnej normy promieniowania. Do walki z żywiołem władze zmobilizowały niemal 100 strażaków.

Pożar lasu wybuchł w pobliżu miejscowości Wołodymyriwka w obwodzie kijowskim. Zgłoszenie w sprawie zdarzenia wpłynęło do ukraińskiej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w sobotę. Jak przekazali w sobotę późnym wieczorem strażacy, gaszenie pożaru utrudniało podwyższone promieniowanie na niektórych odcinkach. To nie pierwszy pożar wokół elektrowni w ostatnich latach. W 2017 roku wokół nieczynnej elektrowni płonęło około 25 hektarów lasów. Przyczyną pożaru było wówczas zaprószenie ognia podczas prac przy budowie linii kolejowej. W związku z pożarem, w części mediów pojawiły się obawy związane z poziomem promieniowania. Władze zapewniają jednak, że utrzymuje się ono na stałym poziomie. Tymczasem jak podaje brytyjski "The Guardian" inne informacje. Dziennik opisuje, że szef ukraińskiej państwowej służby kontroli ekologicznej Jegor Firsow pokazał w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające licznik Geigera, który wskazywał, że promieniowanie aż 16-krotnie przekroczyło dopuszczalną normę. Takie wzrosty znacznie utrudniały działania służb, ale przekazano jednocześnie, że mieszkający nieopodal ludzie nie byli narażeni na promieniowanie. Jak dodano, niedzielne kontrole wykazały już, że wszystko wróciło do "normy". Pożar wybuchł w sobotę i rozprzestrzenił się na około 100 hektarów lasu leżącego w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Na miejsce wysłano około 100 strażaków, dwa samoloty oraz helikopter, dzięki czemu już w niedzielny poranek ogień nie był widoczny.

