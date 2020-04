"Jeszcze miesiąc temu nie sądziłem, że coś takiego powiem". Stuhr o Andrzeju Dudzie i wyborach

Maciej Stuhr udzielił wywiadu Aleksandrze Boćkowskiej z Vogue.pl. Jak to zwykle bywa w przypadku tego aktora, w rozmowie nie zabrakło tematów politycznych. Jednym z wątków były zaplanowane na maj wybory prezydenckie, które Prawo i Sprawiedliwość z uwagi na epidemię koronawirusa chce przeprowadzić korespondencyjnie.

Dziennikarka zapytała Stuhra, dlaczego w ostatnim czasie tak rzadko zabiera głos. Jak wyjaśnił, powodem jest sytuacja polityczna.

– Poziom absurdu i zapalczywy pęd władzy do utrzymania jej i zagarnięcia każdego rodzaju rzeczywistości, doprowadza mnie do przekonania: "niech oni się w tym babrzą, jak chcą", a nawet – choć jeszcze miesiąc temu nie sądziłem, że coś takiego powiem – niech Andrzej Duda wygra te wybory – odparł i dodał: "Niech wezmą pełną odpowiedzialność za kraj, za stan, w jakim on się znajdzie za pół roku, za rok".