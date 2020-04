"Choćby tylko po to, by Europa trwała". Gorzka diagnoza Macrona

Gowin "nie do końca usatysfakcjonowany". "Będę rozmawiał z liderami Zjednoczonej Prawicy"

Kierunek jest niewątpliwie dobry. On wyraźnie nawiązuje do tego, co nazwałem planem Sośnierza – powiedział na antenie RDC były wicepremier Jarosław Gowin odnosząc się do zaprezentowanego wczoraj przez Mateusza Morawieckiego planu...