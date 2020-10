Niemiecka dziennikarka krytykuje Barley. "Arogancki duch imperium"

Wiceszefowa PE Katarina Barley wzywała niedawno do zwiększenia presji na Węgry i Polskę w związku z rzekomym zagrożeniem w tych państwach praworządności. Polityk mówiła m.in. o "finansowym zagłodzeniu" Węgier.

"Z wypowiedzi Katariny Barley, z całego jej wywiadu, którego udzieliła Deutschlandfunk, wyziera arogancki, protekcjonalny duch imperium zwracającego się do swych nieposłusznych poddanych" – twierdzi niemiecka dziennikarka Krisztina Koenen.

W swoim artykule dziennikarka podkreśla, że wypowiedź wiceszefowej Parlamentu Europejskiego były niedopuszczalne. Koenen dodaje jednak, że jej zdaniem również reakcja rozgłośni była skandaliczna.

"Dzień później wypowiedź Barley zniknęła z wywiadu. Odpowiedzialność za przedstawienie tej oczyszczonej przecież z wszelkich ewentualnych historycznych konotacji propozycji wiceprzewodniczącej parlamentu, wzięła na siebie lojalnie redakcja Deutschlandfunk. „W pierwszej wersji sfałszowaliśmy oświadczenie Katariny Barley, wyolbrzymiając je. Poprawiliśmy ten błąd i przepraszamy”. Przeprosili za wypowiedź? ‎Przeprosili Węgrów? Nic z tych rzeczy. Przeprosili tylko za błąd redakcyjny. W miejscu tego „wyolbrzymienia”, w wywiadzie do dziś stoi jak byk: „Musimy go (Orbána) zagłodzić finansowo. On przecież potrzebuje też pieniędzy. A jeśli mu powiemy, że nie dostanie ani grosza, to w końcu, jak sądzę, będzie musiał ustąpić w takim czy innym momencie”. Nieźle co? Skapituluj albo umrzyj z głodu" – pisze Koenen.

Fragmenty artykułu przetłumaczył bloger portalu tysol.pl Marian Panic.

Czytaj także:

Orban uderzył w uczelnię Sorosa. Interweniuje TSUE

Czytaj także:

Mocne słowa prof. Legutki: To od początku do końca hucpa