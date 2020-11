Wiedeń: Dwie osoby nie żyją, 15 jest w szpitalu. Trwa obława na zamachowców

Pierwsze strzały padły około godziny 20, na Seitenstettengasse w Wiedniu, w pobliżu miejsca gdzie znajduje się główna synagoga miasta. Policja nie wie jednak, czy to był cel ataków. Portal kurier.at, powołując się na przełożonego miejscowej gminy żydowskiej Oskara Deutscha wykluczył, by wśród ofiar strzelaniny byli członkowie tej wspólnoty.

Strzały oddano także w pięciu innych miejscach, policja szuka więc kilku sprawców.

Rannych zostało 16 osób, jedna z rannych kobiet zmarła w drodze do szpitala. Druga ofiara śmiertelna to jeden ze sprawców. Sześć ofiar ataku jest w stanie ciężkim.

Trwa obława na sprawców

W Wiedniu trwa akcja policji, która szuka sprawców ataku. W działaniach udział biorą też służby specjalne.

Władze miasta apelują do mieszkańców, aby pozostali w domu. Szef ministerstwa spraw wewnętrznych zaapelował także do rodziców, aby nie posyłali dzieci do szkół.

– Drodzy mieszkańcy Wiednia, jeśli nie musicie opuszczać domów, to proszę zostańcie w nich. Po drugie starajcie się unikać przebywania w centrum miasta. Po trzecie, jeżeli to możliwe, dzieci mogą zostać w w domu ze swoimi rodzicami, ich nieobecność w szkole będzie usprawiedliwiona – apelowała minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer.