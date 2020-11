Trwa liczenie głosów. Trump prowadzi w kluczowych stanach

Dwaj główni kandydaci w wyborach prezydenckich w USA to Donald Trump i Joe Biden, ale wyborcy mogli też oddać głos też m.in. na Jo Jorgensen (Partia Libertariańska) czy Howie Hawkinsa (Zieloni).

Wyniki z kolejnych stanów

W USA głowa państwa wyłaniana jest w wyborach pośrednich – obywatele wybierają członków Kolegium Elektorów, które następnie wybiera prezydenta. Elektorów jest w sumie 538 (każdy stan ma z góry przypisaną liczbę elektorów, w liczbie równej jego reprezentacji w obydwu izbach Kongresu), a osoba, która zdobędzie więcej niż połowę głosów elektorskich (obecnie jest to 270 głosów elektorskich) wygrywa wybory.

Z wyników exit polls wynika, że Donald Trump może już ogłosić zwycięstwo w stanach: Kansas, Utah, Luizjana, Missisipi, Missuouri, Alabama, Karolina Południowa, Dakota Południowa, Dakota Północna, Arkansas, Oklahoma, Kentucky, Indiana, Wirginii Zachodniej, Tennessee, Wyoming, Ohio, Idaho, Floryda i Iowa.

Urzędujący prezydent prowadzi także w stanie Pensylwania (do zdobycia 20 głosów elektorskich), ale do tej pory zliczono tam dopiero niecałe 50 proc. głosów. W tym stanie wiele osób głosowało korespondencyjnie, a jak wskazują eksperci większość głosujących w tej formie to wyborcy Partii Demokratycznej, więc poparcie dla Trumpa może jeszcze zmaleć. Donald Trump prowadzi również w stanie Nevada (do zdobycia 6 głosów elektorskich), Teksas (do zdobycia 38 głosów elektorskich) oraz Georgia (do zdobycia 16 głosów elektorskich).

Biden wygrywa (według wstępnych wyników) w stanach: Kalifornia, Oregon, Nowym Meksyku, New Hampshire, Vermont, Kolorado, Illoins, Nowy Jork, Wirginia, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, Minnesota, Maryland, Delaware, na Hawajach i w Dystrykcie Kolumbia.

Po przeliczeniu części głosów Joe Biden utrzymuje przewagę w stanach Arizona, Nebraska i Maine.

Zgodnie z prognozami stacji CNN Joe Biden ma obecnie 215 głosów elektorskich, Donald Trump – 171.

Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów, pomimo epidemii Amerykanie tłumnie ruszyli do urn wyborczych. Zgodnie z wstępnymi wynikami, frekwencja wyniosła ok. 67 proc., czyli najwięcej od 1900 roku.

