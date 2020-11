Dziennikarz zapytał Senyszyn co robiła w PZPR. Tak odpowiedziała

Dyskusja w programie dotyczyła zachowania liderki Strajku Kobiet Marty Lempart, która napluła w twarz funkcjonariuszowi policji.

Senyszyn poproszona o komentarz do tej sytuacji stwierdziła, że przypomina jej się rok 1970 i 1980, "kiedy sama byłam w Solidarności i protestowałam przeciwko władzy, która naruszała nasze prawa".

– Obywatele mają protestować przeciwko złej władzy, która narusza ich prawa. I nie wiem, czy pan redaktor, zadając takie pytanie, zapytałby teraz bohaterów Solidarności, czy oni legalnie protestowali i czy mieli do tego prawo. My też mamy do tego prawo, ponieważ ta władza narusza nasze prawa, narusza konstytucję – przekonywała Senyszyn.

W reakcji na te słowa prowadzący program Grzegorz Jankowski zacytował Wikipedię mówiąc, że Senyszyn w latach 1975-1990 należała do PZPR. – Czy to prawda? – spytał dziennikarz. – Tak, oczywiście – odparła posłanka.

– To co pani robiła w partii, która wysłała ZOMO, która wysłała wojsko na robotników wtedy? – dopytywał Jankowski. – Byłam przeciwna i dyskutowałam – odpowiedziała Senyszyn.

