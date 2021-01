Litwa, Łotwa i Estonia domagają się uwolnienia Nawalnego

Dzisiaj popołudniu opozycjonista wrócił wraz z żoną samolotem do Moskwy. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Aleksiej Nawalny został aresztowany już kilka minut po lądowaniu na lotnisku Szeremietiewo, podczas kontroli paszportowej.

Na wydarzenia z Moskwy błyskawicznie zareagowały władze państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii.

Zdecydowana reakcja państw bałtyckich

We wspólnym oświadczeniu zaapelowały o wypuszczenie opozycjonisty oraz wdrożenie przez Unię Europejską „środków restrykcyjnych w odpowiedzi na to bezczelne działanie”.

„Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego przez władze rosyjskie jest całkowicie niedopuszczalne. Domagamy się jego natychmiastowego uwolnienia” – napisał na Twitterze szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis, informując, że jest to wspólne stanowisko trzech państw.

„UE powinna działać szybko i jeśli nie zostanie zwolniony, musimy rozważyć wprowadzenie środków restrykcyjnych w odpowiedzi na to bezczelne działanie” – dodał Landsbergis.

"Bulwersujące aresztowanie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego kiedy tylko wrócił do domu to tylko kolejny dowód wysiłków Kremla, by systematycznie naruszać prawa człowieka i wolności demokratyczne" – skomentował sytuację na Twitterze prezydent Litwy Gitanas Nausėda. "Zachodnie demokracje nie mogą tego tolerować!" – dodał polityk.



Nawalny wraca do Rosji po nieudanych zamachu

Lider rosyjskiej opozycji kilka dni temu poinformował w mediach społecznościowych, że chce wrócić do Rosji.

Decyzja opozycjonisty wywołała wiele komentarzy, ponieważ w Rosji toczy się dochodzenie w sprawie Nawalnego. Chodzi o domniemane sprzeniewierzenie 4 mln euro z darowizn, a także o naruszenie warunków zwolnienia warunkowego w sprawie z 2013 roku – przypomina serwis "Deutsche Welle".

Nawalny przebywał w Niemczech od kilku miesięcy, odbywając tam rekonwalescencję po nieudanej próbie otrucia go przez rosyjskie służby.

Zamach na opozycjonistę miał miejsce w połowie sierpnia. Początkowo opozycjonista trafił do szpitala w Omsku. Samolot, którym z Tomska leciał Nawalny, lądował awaryjnie w Omsku, kiedy opozycjonista źle się poczuł i stracił przytomność. "Nawalny mógł zostać otruty, przed podróżą wypił tylko herbatę" – relacjonowała rzeczniczka działacza. "Lekarze mówią, że toksyna szybko wchłonęła się wraz gorącym płynem" – napisała na Twitterze rzeczniczka Nawalnego.

Nawalny został później przetransportowany do szpitala w Berlinie, gdzie lekarzom udało się uratować mu życie. Decyzję o wywiezieniu opozycjonisty z Rosji udało się wywalczyć jego rodzinie. W Niemczech okazało się, że Nawalny został otruty trucizną z grupy tzw. Nowiczoków - środkiem bojowym opracowanym jeszcze w czasach ZSRR

