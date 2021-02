Błaszczak: Jesteśmy najważniejszym sojusznikiem USA na wschodniej flance NATO

Błaszczak mówił o swojej rozmowie z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych generałem Lloydem Austinem. Według słów ministra obrony narodowej Polska jest nadal najważniejszym sojusznikiem USA na wschodniej flance NATO.

– Tak, potwierdzone zostały te wszystkie osiągnięcia, których dokonaliśmy przez ostatnie lata. Rozmowa odbyła się z inicjatywy mojego amerykańskiego odpowiednika. Byłem szóstym rozmówcą z Europy sekretarza Austina, a pierwszym z państw położonych na wschodniej flance NATO – powiedział Błaszczak.

– Mówiliśmy także o projektach rozwijania tej współpracy, tak żeby rozbudowywać te już silne fundamenty systemu bezpieczeństwa polegające przede wszystkim na odstraszaniu ewentualnego agresora – dodał.



Szef obrony narodowej odniósł się także do zarzutów Onetu dotyczących karabinków Grot produkowanych przez polską fabrykę. Jego zdaniem publikacje portalu to medialna nagonka.

– To nieprawda. To kolejne kłamstwo. Fabryka broni w Radomiu złożyła pozwy przeciwko tym, którzy takie kłamstwa szerzą. Mamy do czynienia z nagonką na fabrykę broni w Radomiu – stwierdził.



– Tak, jak wcześniej mówiłem, że są tacy, którym nie podoba się silne Wojsko Polskie, są tacy którym nie podoba się bezpieczna Polska. Tak też i są tacy, którym nie podoba się fabryka broni w Radomiu, która produkuje broń polskiej konstrukcji, dobrą broń, sprawdzoną broń – dodał.



