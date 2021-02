Hołownia zaskoczył ws. TVP Info. Trzaskowski będzie niepocieszony

Zlikwidujemy TVP Info i abonament RTV. Zbieranie podpisów zaczniemy już od poniedziałku – zapowiadał wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas niedawnej konwencji PO.

Do apelu Trzaskowskiego krytycznie odnosili się liderzy pozostałych partii. Działacze PiS, Polski 2050, PSL czy Lewicy krytycznie oceniali pomysł PO, wskazując, że skutkowałby on tym, że miliony Polaków zostałoby bez żadnej telewizji informacyjnej.

W podobnym tonie wypowiada się również Szymon Hołownia. "Nie popieramy projektu likwidacji TVP INFO, dlatego że trzeba pamiętać, że media publiczne są potrzebne. One docierają do wielu miejsc, do których inne media nie docierają" – podkreślił w rozmowie z Onetem.

