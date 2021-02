Nieoficjalnie: Znamy kandydata PiS na prezydenta Rzeszowa

Z ustaleń rozgłośni wynika, że decyzja ws. kandydatury Ewy Leniart ma zostać potwierdzona na początku przyszłego tygodnia.

Sama zainteresowana w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem przyznała, że jest osobą, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego, aby sprawać urząd prezydenta miasta. Nie potwierdziła jednak, że to ona zostanie ostatecznie kandydatką PiS-u. – Wiem, że na giełdzie nazwisk wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości pojawia się moje nazwisko, stąd uśmiech. Ten natomiast poczekamy cierpliwie. Ja w tej chwili pełnię bardzo ważny urząd, jestem wojewodą, mam mnóstwo pracy w regionie, więc jestem bardzo zajęta i czekam na to, co przyniesie przyszłość – przyznała Leniart.

Wojewoda zapytana została o to, czy Zjednoczona Prawica nie powinna wystawić jednego kandydata w Rzeszowie. – To jest zupełnie normalne, że każda partia wystawia swojego kandydata, zwłaszcza, jeżeli chodzi o tak ważne miasto jak Rzeszów. Zdajemy się na wybór i mądrość mieszkańców Rzeszowa. Mieszkańcy ocenią, kto daje rękojmię rozwoju miasta. Tożsamość każdej z partii, które są w koalicji, będzie zachowana w momencie, gdy każdy będzie miał własnego kandydata – przekonywała.

Czytaj też:

Kowal złoży mandat posła? "Jeśli będzie taka potrzeba..."

Rezygnacja prezydenta Rzeszowa

W połowie lutego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Jednocześnie polityk zachęcił wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, by ten go zastąpił i wystartował w najbliższych wyborach.

Ferenc podczas wspólnej konferencji prasowej poparł Marcina Warchoła z Solidarnej Polski. Ten z kolei zapowiedział, że wystartuje jako kandydat niezależny i porzuci politykę krajową. Zaskoczenia nie kryło Prawo i Sprawiedliwość, które nie zamierza oddawać Rzeszowa bez walki.

W ubiegły czwartek poinformowano, że zarząd Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 23 przyjął jednogłośnie stanowisko o konieczności wskazania własnego kandydata w zbliżających się wyborach na prezydenta Rzeszowa.

Do czasu wyborów czyli przez najbliższe trzy miesiące, miastem będzie rządził komisarz. Na tę funkcję powołany został Marek Bajdak, dotychczasowy dyrektor Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj też:

Rząd wyznaczył komisarza dla RzeszowaCzytaj też:

PiS nie odda Rzeszowa bez walki i wystawi swojego kandydata?