Szef MON: Sądzę, że ten sposób myślenia jest najskuteczniejszy

Salvini, który na początku września 2019 roku zerwał współpracę z rządzącą we Włoszech koalicją, wszedł do nowo utworzonego "rządu jedności narodowej" premiera Mario Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Wszystko po to, aby móc współtworzyć krajową politykę odbudowy państwa w oparciu o środku unijne.

Decyzję Salviniego pozytywnie ocenił szef obrony narodowej. Mariusz Błaszczak wskazał, że wyjątkowe sytuacje wymagają współpracy i porzucenia tego, co w polityce dzieli.

– To jest silny fundament finansowy dla rozwoju. Spójrzmy na sytuację we Włoszech. Tam Salvini, były wicepremier, zdecydował się na wejście do rządu. Myślę, że z powodu takiego, że doszedł do wniosku, że współudział we władzy w sytuacji, w której jest szansa sfinansowania projektów, jest czymś politycznie ważnym dla ugrupowania byłego wicepremiera – powiedział Błaszczak.

– Sądzę, że ten sposób myślenia jest najskuteczniejszy, że ten sposób myślenia jest najwłaściwszy – dodał minister obrony narodowej.

Minister obrony narodowej wskazywał również, że ponowna współpraca byłych koalicjantów we Włoszech to dobry przykład dla polityków Zjednoczonej Prawicy.

– Jestem optymistą. Sądzę, że mimo różnic przewalczymy wszystkie nieporozumienia – mówił o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy szef MON Mariusz Błaszczak.

Chińskie szczepionki w Polsce?

Błaszczak, który gościł we wtorek rano na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, został również zapytany o zakup chińskich szczepionek dla Polski.

– Jutro posiedzenie rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, będziemy o tym dyskutowali. Szukamy możliwości jak najszybszego zaszczepienia jak największej części populacji społeczeństwa polskiego – podkreślił.

– Dla nas najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków, to jest nasz priorytet (…) koncentrujemy się, by zatrzymać trzecią falę, apelujemy do społeczeństwa, by wykazało się odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych – podkreślał.

Czytaj też:

Błaszczak: Jesteśmy najważniejszym sojusznikiem USA na wschodniej flance NATOCzytaj też:

Najlepszy kandydat na premiera ZP? Ciekawy wynik sondażu