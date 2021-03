Zaskakujące wyniki TVP. "Wiadomości" były bezkonkurencyjne

Okazuje się, że w lutym 2021 roku to telewizyjna Jedynka była najpopularniejszą stacją telewizyjną. Średni dobowy udział kanału wyniósł 10,25 proc. (wzrost o 2,19 proc. w stosunku do lutego 2020 roku). Wśród czterech największych kanałów jet to zarazem jedyna stacja telewizyjna, która w perspektywie roku zanotowała wzrost oglądalności.

Traci TVN i TVP Info

Drugie miejsce zajęła telewizyjna Dwójka, której dobowy udział wyniósł 8,78 proc. (spadek o 2,12 proc.). Ostatnie miejsce na podium przypadło Polsatowi. Udział telewizji w lutym wyniósł 8,05 proc. Spadek wyniósł aż 8 proc.

TVN uplasował się dopiero na czwartym miejscu. Telewizja miała 7,04 proc. udziału (spadek o 5,88 proc.). Łączny udział czterech stacji zmniejszył się z 35,23 proc. w lutym zeszłego roku do 34,12 proc. w ubiegłym miesiącu.

Na kolejnych miejscach znalazło się TVN24, TVP Info, TVN7, TV Puls, TV4, TTV, Polsat News. Wśród nich znaczący spadek zanotowało TVP Info (o ponad 13 proc.).

Sukces programów TVP

Wśród najchętniej oglądanych programów w zeszłym miesiącu bezsprzecznie królowało TVP1. Na 10 pierwszych miejsc aż 7 zajęły produkcje Jedynki (na 2 miejscu uplasował się odcinek telenoweli "M jak miłość" z 02 lutego, na 8 miejscu znalazł się odcinek "Na dobre i na złe" emitowany 10 lutego, a na 9 pozycji "Fakty" TVN z 16 lutego).

Pierwsze miejsce w zestawieniu przypadło "Wiadomościom" z 10 lutego (wtedy większość stacji uczestniczyło w proteście przeciwko nałożeniu nowego podatku), które obejrzało ponad 4,5 miliona osób. Dla porównania najchętniej oglądane wydanie "Faktów" TVN w lutym obejrzało 3,3 miliona osób, a najpopularniejsze "Wydarzenia" Polsatu śledziło 2,7 miliona widzów.

