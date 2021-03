SP proponuje projekt uchwały ws. działań PE. Ziobro: Za wszelką cenę chcą narzucić Polsce lewicową agendę

– Gwarancje, które są zapisane w traktatach, widać, że są coraz mniej zauważane przez elity brukselskie, które za wszelką cenę chcą narzucić Polsce ideologiczną agendę lewicową, skrajne liberalną, LGBT, forsując rozwiązania, które są de facto dyskryminujące dla ogromnej większości Polaków, biorąc pod uwagę ich przekonania – mówił szef resortu sprawiedliwości podczas środowej konferencji prasowej.

Wyrażając poparcie dla wniosku posłów swojego ugrupowania, aby Polski Sejm odpowiedział na rezolucję Parlamentu Europejskiego uchwałą, tłumaczył, że jej celem byłoby zwrócenie uwagi na naszą wrażliwość i domaganie się respektowania i szacunku dla poglądów Polaków przez instytucje europejskie.

Zbigniew Ziobro zacytował fragment przygotowanej przez Solidarną Polskę uchwały:

Kierując się konstytucyjnym nakazem poszanowania godności, praw i wolności człowieka, stanowiących fundament europejskiego dziedzictwa, wyrosłego na gruncie chrześcijaństwa oraz doktryn i prądów ideowych, które przyjęły racjonalizm i humanizm za naczelne wartości, Sejm RP wyraża sprzeciw wobec wszelkich działań, mających na celu rozpowszechnianie fałszywej wizji tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny. Zgodnie z Konstytucją RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzina stanowi fundament społeczeństwa, narodu i państwa, jest elementarną wspólnotą wartości, nieodzowną w procesie edukacji i wychowania dzieci, zgodnie z przekonaniami rodziców. Pogląd ten podziela większość polskiego społeczeństwa, co swój wyraz znajduje właśnie we wspomnianej konstytucji. Dlatego Sejm nie może z obojętnością przejść wobec licznych w ostatnich latach przypadkach dsyskrymlancji ze względu na ten zbiór przekonań i wartości, szczególnie przez instytucje Unii Europejskiej, które próbują w ten sposób wywierać nieuprawnioną, dyskryminującą presję na polskie instytucje oraz polskie społeczeństwo.

Szokujący pomysł Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że Parlament Europejski ma w planach ogłoszenie całej UE "Strefą Wolności LGBTIQ". Decyzja w tej sprawie może zapaść nawet w czwartek. Rezolucja składa się z dwóch artykułów. W pierwszym PE ogłasza Unię Europejską strefą wolności dla wszystkich mniejszości seksualnych, LGBTIQ. Z kolei w drugim wzywa do przekazania rezolucji krajom członkowskim i władzom unijnych instytucji.

Jak informowała w ubiegłym tygodniu korespondentka RMF FM, we wstępie znalazł się apel do Komisji Europejskiej, by użyła wszelkich dostępnych jej środków – pozwów do Trybunału Sprawiedliwości UE, mechanizmu "pieniądze za praworządność" czy procedury art. 7 –by zapewnić przestrzeganie zakazu dyskryminacji.

Wątek Polski

Według RMF FM, "trzy czwarte wstępu odnoszą się do sytuacji ludzi LGBT w Polsce i mowy nienawiści polskich władz".

"W rezolucji mowa jest o 'nasilonej dyskryminacji i atakach na społeczność LGBTIQ w Polsce', o 'narastającej mowie nienawiści ze strony władz publicznych, wybieranych urzędników - w tym obecnego prezydenta - i prorządowych mediów', a także o 'aresztowaniu działaczy na rzecz praw LGBTI, atakach i zakazach marszów równości'" – czytamy.

Jourova grozi Polsce

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za praworządność Vera Jourova powiedziała w wywiadzie dla "Dziennika Gazety prawnej", że UE może odebrać fundusze państwu członkowskiemu, w którym środowiska osób LGBT są dyskryminowane. – Mamy już narzędzia pozwalające nam reagować w takich sytuacjach – stwierdziła.

